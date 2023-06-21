Начальник дептранса Перми высказался о турникетах в автобусах и трамваях

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начальник Департамента транспорта Перми Анатолий Путин высказался о турникетах в автобусах и трамваях. Такой пост он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Ранее для борьбы с безбилетниками депутаты Пермской городской Думы предложили установить в общественном транспорте турникеты. Их предлагается протестировать на трех маршрутах в дневное время. Отмечается, что практика по установке турникетов уже существует в других городах России.

По словам Анатолия Путина, активное обсуждение традиционно вызвал вопрос перехода транспорта Перми к бескондукторной системе. 80% пассажиров добросовестно оплачивают проезд, а остальные 20% - это безбилетники.

Глава Дептранса объяснил, почему в пермские автобусы и трамваи нельзя просто вернуть кондукторов. «На это влияют два фактора – дефицит желающих работать и, как следствие, невыход транспорта на линию, и это дорого». На бескондукторных маршрутах общественного транспорта работают контролеры. На сегодня их количество составляет 85 человек, которые ежедневно совершают около 500 проверок. При выявлении «зайцев» наказывают штрафами.

Кроме того, в качестве эксперимента в городских автобусах и трамваях работают мобильные агенты. Их можно узнать по униформе, и в их задачу входит не наложение штрафа, а продажа билетов тем, кто по каким-либо причинам не купил его самостоятельно. Эксперимент продлится до сентября.

«Хочется верить в то, что количество добросовестных пассажиров увеличится. В связи с чем, вопрос по установке турникетов или иных мер в транспорте Перми отпадёт сам собой», - отметил Анатолий Путин

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