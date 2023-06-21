Жители Прикамья через Почту России отправили более тысячи посылок в зону СВО

Фото: Почта России

С начала 2023 года жители Пермского края отправили в зону СВО 1035 посылок. Среди других регионов Урала это один из самых высоких показателей.

Напомним, что с 1 мая отправить посылки участникам спецоперации можно бесплатно. Количество посылок не ограничено, однако они не должны быть тяжелее 10 кг.

Также из Перми в зону СВО Почта регулярно доставляет посылки со свежей региональной прессой, в том числе и газетой «Комсомольская правда».

При отправке посылок участникам СВО нужно указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Сначала посылки попадают в логистический центр Почты России, затем передаются представителям Минобороны, которые далее самостоятельно все передают получателям.

Подробную информацию о бесплатной отправке посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.

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