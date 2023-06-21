Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала года в Пермском крае выявили два случая заболевания корью. Сейчас в очагах организованы противоэпидемические мероприятия и медицинское наблюдение за контактными. Также по показаниям проводится вакцинация. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что источником инфекции является больной человек. Восприимчивость очень высокая. Заражаются практически все незащищенные лица после контакта с больным корью.

Напомним, корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, преимущественно передается воздушно-капельным путем. Корь протекает с высокой температурой, насморком, конъюнктивитом. Также появляется характерная для заболевания пятнисто-папулезная сыпь. Сначала на лице, потом она спускается на руки, а далее – по всему телу. Из-за интоксикации организма у заболевшего могут появиться слабость и недомогание. В 30% случаях корь приводит к осложнениям.

Сейчас на территории Прикамья продолжается подчищающая вакцинация против кори. На сегодняшний день прививку поставили более 16,5 тысяч прикамцев, среди которых 999 детей.

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