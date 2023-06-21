В Перми начался суд над бывшим зампредом краевого правительства Еленой Лопаевой

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ленинском районном суде Перми начали рассматривать уголовное дело бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елене Лопаевой экс-руководителя благотворительного фонда «Содействие XXI век» Елены Найдановой. Они обвиняются в «хищении денежных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

По версии следствия, Елена Лопаева, занимавшая высокопоставленную должность, вступила в сговор с директором Фонда «Содействие – ХХI век». Обвиняемые заключали фиктивные договоры на оказание различных услуг и проведение мероприятий с десятью и более компаниями и индивидуальными предпринимателями. Таким образом, они похитили более 67,7 миллионов рублей, выделенных на нужды организации. Рассмотрение дела продолжится в среду, 21 июня.

Напомним, Елену Лопаеву задержали в одном из столичных офисов в январе 2022 года. И позже она была доставлена в Пермь.

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