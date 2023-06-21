В Пермском крае в ночном ДТП пострадали шесть человек

Фото: Иван ВИСЛОВ

Ночью в Пермском крае при столкновении двух легковушек пострадали двое взрослых и четверо подростков. Авария произошла 21 июня около 02.30 в селе Сепыч Верещагинского района. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД.

По предварительной информации, в районе дома №13А по улице Ленина 22 летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2110. В результате дорожного происшествия шесть человек, среди которых четверо несовершеннолетних, доставлены в больницу для обследования.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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