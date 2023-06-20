В Прикамье ищут мужчину, который ушел из Белогорского монастыря и пропал

Фото: Поисковый отряд «Регион59» / ВКонтакте

В Пермском крае вторую неделю ищут пропавшего 72-летнего Станислава Новоселова. Еще 11 июня пенсионер ушел с территории Белогорского монастыря в Кунгурском районе и исчез. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно, сообщает поисковый отряд «Регион59». Сейчас волонтеры объявили поиски пожилого человека.

Рост пропавшего пенсионера около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, носит бороду. В тот день он был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы, черные кроссовки и синюю бейсболку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7 (342)241-36-40 - БРНС г. Пермь, 8-912-880-41-60 – волонтёры.

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