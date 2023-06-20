В центре Перми откроется новый ресторан итальянской кухни

Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Перми появится новый ресторан итальянской кухни «Особняк». Он откроется в старинном купеческом доме по улице Луначарского, 11. Проект запускает создатель азиатского ресторана More More и кафе Food market Виталий Саитов. Об этом сообщает «В Курсе.ру».

Заведение займет три этажа. На первом этаже разместится ресторан, на втором – кальянный зал с dj и активным баром, а на третьем – банкетный зал. Отмечается, что рядом с заведением будет располагаться большая парковка. Новый ресторан начнет свою работу в августе этого года. Ресторатор уже показал дизайн-проект ресторана.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер