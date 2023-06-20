В Пермском крае при пожаре в частном доме сгорели конюшни

Фото: Чернушка сегодня

В ночь на 20 июня в селе Трун Чернушинского городского округа произошел пожар в частном доме. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 00:44. К месту происшествия выехали 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Огонь охватил надворные постройки: две конюшни, бани и пристрой с сеном.

Фото: Пермь с огоньком

Площадь пожара составила примерно 90 метров квадратных. Полностью потушить его удалось в 01:30. Сгорели 15 куриц.

Фото: Пермь с огоньком

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