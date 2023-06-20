Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июня 2023 10:07

В Пермском крае при пожаре в частном доме сгорели конюшни

Огонь перекинулся на баню и пристрой
Лела Минадзе
Фото: Чернушка сегодня

Фото: Чернушка сегодня

В ночь на 20 июня в селе Трун Чернушинского городского округа произошел пожар в частном доме. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 00:44. К месту происшествия выехали 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Огонь охватил надворные постройки: две конюшни, бани и пристрой с сеном.

Фото: Пермь с огоньком

Фото: Пермь с огоньком

Площадь пожара составила примерно 90 метров квадратных. Полностью потушить его удалось в 01:30. Сгорели 15 куриц.

Фото: Пермь с огоньком

Фото: Пермь с огоньком

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65