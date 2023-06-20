В ходе спецоперации погиб 26-летний лейтенант медицинской службы из Прикамья

Фото: МАОУ «Лицей №3» г. Перми

В ходе спецоперации на Украине погиб лейтенант медицинской службы, выпускник 4 факультета Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург) Артем Ильиных. Трагическую новость сообщили в образовательном учреждении. Также известно, что в 2015 году в Перми он окончил лицей №3.

Санитар, который был вместе с Артемом в зоне СВО, вспоминает, что молодой человек был «простым, чрезвычайно добрым, умным и светлым парнем, который поможет другим во что бы то ни стало». Сердце бойца перестало биться 10 июня.

Церемония прощания состоится 20 июня в 11:00 в Перми в большом зале по улице Старцева, 61.

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