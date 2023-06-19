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НовостиОбщество19 июня 2023 12:29

Жители Прикамья смогут заранее покупать билеты на междугородние автобусы

Речь идет об отправлениях с промежуточных остановок
Лела Минадзе
Фото: avperm.ru

Фото: avperm.ru

В Минтрансе Пермского края рассказали об изменениях, которые сделают поездки на междугородних автобусных маршрутах удобнее.

Теперь можно заранее покупать билеты, отправляясь с конечных и промежуточных остановок. Раньше это можно было сделать только в кассах автовокзалов и после прибытия автобуса.

Продажа билетов онлайн открыта на сайте avperm.ru. «Больше нет необходимости искать автостанцию или автокассу», — отметили в ведомстве.

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