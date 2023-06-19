В Прикамье полицейские переплыли реку, чтобы поймать наркозакладчика

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Соликамском городском округе наркозакладчик пытался переплыть холодную реку, скрываясь от полиции. Подробнее о водной погоне рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники полиции решили задержать двух нарушителей в лесу, где они собирались оборудовать тайник с запрещенкой. В момент поимки один закладчик не стал сопротивляться и сразу сдался, а второй — бросился бежать.

Добравшись до небольшой речки, беглец прыгнул в холодную воду и доплыл до небольшого полуострова. Дальше была болотистая местность. К тому же мужчина во время погони повредил ногу. Промокший и замерзший, он оставил попытки скрыться. Чтобы задержать наркоторговца, полицейским тоже пришлось вплавь преодолевать реку.

Нарушителями оказались уроженцы Средней Азии. Одному из них 35 лет, а другому — 24 года. При личном досмотре у них изъяли 27 свертков с наркотиками, а это более 10 граммов.

Также выяснилось, что задержанные находились на территории РФ с нарушением действующего законодательства. А старший еще был объявлен в федеральный розыск за совершение имущественного преступления.

По предварительной информации, оба жили в Казани и работали на онлайн-наркомаркет. Возбуждено уголовное дело. Нарушителей заключили под стражу.

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