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НовостиЭкономика18 июня 2023 16:50

Банкротством «Мотовилихинских заводов» заинтересовалась Генеральная прокуратура

Предприятие является одним из крупнейших заводов оборонки
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: архив "КП"

Генпрокуратура РФ направила ходатайство в арбитражный суд Пермского края о вступлении в дело по банкротству ПАО «Мотовилихинские заводы». Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», свою позицию прокуратура объясняет тем, что «Мотовилихинские заводы» являются одним из крупнейших оборонных предприятий.

Напомним, на старейшем пермском заводе производятся реактивные системы залпового огня типа «Град», «Смерч», «Торнадо-Г» , системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности.

АО «Мотовилихинские заводы» были признаны банкротом в 2018 году, на предприятии было введено конкурсное управление. Кредиторская задолженность заводов на тот момент составляла более 13,8 миллиарда рублей.