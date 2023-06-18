В Пермском крае вторую неделю разыскивают пропавшую женщину

Фото: «Регион59 - поиск пропавших людей».
Утром 10 июня 58-летняя Ирина Александровна Вяткина ушла из своего дома в поселке Зюкайка Верещагинского округа и исчезла. С того времени ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион59 -поиск пропавших людей».
Приметы пропавшей женщины: худощавая, рост 160сантиметров, волосы темно-русые. Была одета в куртку, черные брюки. На голове – вязаная шапка.
Волонтеры просят всех, кому известно местонахождение Ирины Александровны, сообщить в полицию или в поисковый отряд по телефону: 8-912-880-41-60.
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