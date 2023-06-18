Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2023 6:57

Ночью в Перми сгорел продуктовый киоск

Люди на пожаре не пострадали
Елена ТРЕТЬЯКОВА
.

.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В воскресенье, 18 июня, во втором часу ночи загорелся продуктовый киоск, находящийся на улице Юрша в Перми.

- К месту возникновения пожара незамедлительно были направлены 13 человек личного состава и три единицы техники,- рассказали в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю. - Площадь пожара составила 8 квадратных метров.

Пожарные потушили огонь за несколько минут, погибших и пострадавших не было.

Причины возгорания устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер