Ночью в Перми сгорел продуктовый киоск

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Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
В воскресенье, 18 июня, во втором часу ночи загорелся продуктовый киоск, находящийся на улице Юрша в Перми.
- К месту возникновения пожара незамедлительно были направлены 13 человек личного состава и три единицы техники,- рассказали в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю. - Площадь пожара составила 8 квадратных метров.
Пожарные потушили огонь за несколько минут, погибших и пострадавших не было.
Причины возгорания устанавливаются.
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