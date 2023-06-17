В Пермском крае в лесу нашли тело убитой женщины

Подозреваемого в убийстве задержали. Фото: СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае 15 июня на окраине села Юсьва местные жители нашли в лесу тело женщины. На место вызвали следователей. В СКР по Пермском краю рассказали, что подозреваемый был установлен и задержан. Это 32-летний местный житель, который не раз был судим.

Он рассказал, что днем 14 июня на окраине села поссорился со своей 35-летней знакомой. По его словам, женщина его оскорбляла. Оставить это без внимания он не смог, достал нож и много раз ударил знакомую. Она погибла от полученных ран.

Подозреваемый перевез ее тело в лес и уехал. На следующий день женщину нашли односельчане.

- Возбуждено уголовное дело по статье убийство, - сообщает Следственный комитет Прикамья. – Расследование продолжается.

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