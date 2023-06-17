Певица и блогер Клава Кока на ПМЭФ призналась в любви Перми

Клава Кока любит Пермь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Певица и блогер Клава Кока посетила стенд Пермского края на Петербургском международном экономическом форуме. Она рассказала «Петербургскому дневнику» о своем любимом месте в России.
- Вот Пермь, которой, кстати, недавно исполнилось 300 лет, - сказала Кока. - У меня там родственники. А я родилась в Екатеринбурге. Мой любимый Урал. – сказала певица.
Также она поздравила Пермь с юбилеем, сказав, что город любимы и прекрасный.
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