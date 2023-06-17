В Перми выставка «Оружие победы» может стать музеем СВО

Выставка "Оружие победы" на заводе Шпагина в Перми. Фото: https://t.me/mahonin59

В Перми с 11 июня работает выставка «Оружие победы». На ней представлено более 400 экспонатов, в том числе крупногабаритная техника.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Дмитрий Махонин рассказал о популярности и значимости выставки среди жителей Прикамья.

- Показал Дмитрию Чернышенко и полномочному представителю Президента в ПФО Игорю Комарову, какой популярностью у жителей и гостей Прикамья пользуется выставка «Оружие Победы», - рассказал в соцсетях Махонин. - За первые дни выставку посетили более семи тысяч человек. Уже получаем предложения сделать экспозицию постоянной, обязательно проработаем этот вопрос. Считаю, что у «Оружия Победы» есть все перспективы стать полноценным музеем СВО.

Напомним, в экспозицию выставки «Оружие Победы» в Перми вошли: РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», корпусная гаубица-пушка МЛ-20, дивизионная гаубица М-30, корпусная пушка А-19, миномет 120-мм, миномет 240-мм, пушка 130-мм М-46. На выставочной площадке также представлена другая продукция военного и гражданского назначения, оборудование, документы, плакаты и многое другое.

Кстати, вход на выставку бесплатный.

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