Компания «Свеза» на развитие поселка Уральский направит 75 млн рублей

Фото: Правительство Пермского края

На площадке 16-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман обсудили промежуточные итоги программы социально-экономического развития пос. Уральский Нытвенского округа.

В поселке работает фанерный комбинат «Свеза», который является градообразующим предприятием поселка с населением 6,5 тыс. человек, а также входит в число основных производственных площадок одноименного холдинга. Холдинг «Свеза» – лидер лесоперерабатывающего комплекса в России и крупнейший производитель березовой фанеры в мире.

Во время встречи глава региона Дмитрий Махонин отметил, что компания «Свеза» является одним из первых предприятий, с которым Пермский край заключил трехстороннее соглашение о сотрудничестве в развитии конкретного населенного пункта. В феврале 2022 года его подписали Дмитрий Махонин, Анатолий Фришман и глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов.

«Благодаря соглашению мы объединили наши усилия, направленные на развитие поселка Уральский, улучшение качества и уровня жизни населения. Считаю, что подобное начинание можно назвать показательной моделью сотрудничества между регионом и компанией. Затем ее можно будет применять для других наших моногородов и населенных пунктов. Намерен с рабочим визитом приехать в территорию: оценить ход работ по реконструкции набережной, обсудить вопросы аварийного жилья, а также посетить производственную площадку холдинга», – сказал Дмитрий Махонин.

В рамках программы развития пос. Уральский отремонтировали Дворец культуры и спорта, заменили более 100 оконных блоков в местной школе, провели реконструкцию водопроводных сетей, обновили уличное освещение, завершили берегоукрепление на набережной. Также в детском лагере «Гагаринец» провели ремонт игровой спортивной площадка, в старшей школе Кральского организовали новый класс для проведения уроков «Технология» для мальчиков с современным оборудованием, в детском саду «Светлячок» появился бассейн и многое другое. Общий объем инвестиций в программу на этом этапе составил более 70 млн рублей, из которых свыше 25 млн рублей направил холдинг «Свеза».

В 2023-2024 годах основной акцент компания сделает на мероприятия по улучшению системы здравоохранения и развитию физкультуры и спорта. Продолжится работа в образовательной отрасли, включая устройство базы для профессиональной подготовки квалифицированных кадров лесопромышленного комплекса в Нытвенском многопрофильном техникуме и обновление оборудования для нее. На базе старшей школы поселка планируется создать «Точки роста». Общий объем инвестиций на первом этапе составит более 344,3 млн рублей, из которых более 270 млн рублей будут средства из краевого и местного бюджетов, 73,4 млн рублей – из холдинга «Свеза».

Программа по социально-экономическому развитию поселка Уральский разрабатывается и реализуется с привлечением сотрудников компании «Свеза» и местных жителей.

«После сегодняшней встречи с представителями властей Прикамья понимаем, что программа развития территории будет продолжена и поддержана, а также приобретет новые направления», – уверен Анатолий Фришман.

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