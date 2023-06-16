В Перми здание ТЦ «Пирамида» на улице Крисанова передадут в ведение ГКБ №4

Центр женского здоровья Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми здание ТЦ «Пирамида» на ул. Крисанова может стать Центром женского здоровья.

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения «КП-Пермь» сообщили, что в настоящее время идет процесс заключения соглашения о пользовании зданием Городской клинической больницей №4.

В дальнейшем краевые власти выделят средства на проектирование и ремонт здания. Планируется, что в нем будут проводить ранний скрининг онкологических заболеваний и исследование репродуктивного здоровья у женщин из Перми и Пермского края.

Медицинский Центр женского здоровья будет работать в рамках федерального проекта «Белая роза». На его услуги будет распространятся система ОМС.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях:

ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Почта: boris.merkushev@phkp.ru