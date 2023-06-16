В зоне спецоперации погиб 20-летний танкист из Пермского края

Фото: Большесосновский муниципальный округ / ВКонтакте

О гибели 20-летнего жителя села Черновское Сергея Волкова сообщила администрация Большесосновского округа Пермского края.

Сергея Волкова призвали на срочную службу в морской пехоте на Дальнем Востоке. Военнослужащий принял решение подписать контракт с Министерством обороны РФ. Его направили в зону спецоперации, где он проходил службу танкистом. Вскоре Сергей Волков стал начальником расчета хранения и транспортировки технического взвода зенитного ракетного дивизиона одной из войсковых частей.

Сергей Волков погиб 2 июня 2023 года при выполнении боевого задания.

Сергей Волков родился 30 июля 2002 года в селе Черновское. После окончания девятого класса местной школы поступил в Большесосновский филиал Строгановского колледжа, где получил профессиональное образование.

Администрация Большесосновского округа выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Сергея.

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