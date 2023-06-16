В транспорте Перми безбилетники убегают от мобильных кондукторов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми подвели предварительные итоги работы мобильных агентов в автобусах. Как рассказал на заседании рабочей группы начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, мобильные кондукторы начали работать в городском общественном с 25 мая. Эксперимент завершится в сентябре.

По его словам, в среднем сейчас мобильный агент продает 150-200 билетов в день. Однако проблема с пассажирами, которые не хотят оплачивать проезд, по-прежнему остается. При появлении в салоне мобильного кондуктора стараются быстрее покинуть автобус, либо не заходить в него.

Кроме того, многие безбилетники пересаживаются на следующий автобус, маршрут которого не включен в контракт. В этом случае, агенты не могут последовать за безбилетниками.

В связи с этим Анатолий Путин предложил дополнить список маршрутов и изменить порядок проверки. По его мнению, необходимо проводить проверки на остановках при блокировке средних дверей автобуса. В это время двое мобильных агентов успеют пройти по салону навстречу друг другу, чтобы пассажиры не смогли выйти из автобуса.

Однако депутаты не поддержали эту идею. Отмечается, что такая схема будет не удобна для горожан, так как это приведет к задержке автобусов на остановках и отклонению от расписания.

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