На ПМЭФ Пермский край подписал соглашение о межвузовских кампусах мирового уровня

Фото: permkrai.ru

В рамках Петербургского международного экономического форума три региона подписали соглашение о развитии студенческих кампусов мирового уровня. Пермский край, Тюменская область и Республика Башкортостан договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере высшего образования.

- Кампус мирового уровня – это, прежде всего, особая среда для обучения и реализации исследовательской деятельности, отдыха и творчества нашей молодежи, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Партнерство позволит использовать ресурсы и сильные стороны коллег из других регионов, обмениваться опытом по разработке и внедрению современных научно-образовательных технологий.

Планируется, что регионы будут взаимодействовать уже на этапе создания кампусов и разработки образовательных программ для них.

С Тюменской областью Пермский край будет сотрудничать в сферах рационального недро- и природопользования, нефте- и газосервисных технологиях, биотехнологии и медицине, а также креативной индустрии. С Республикой Башкортостан - в бионике, биомедицине, цифровой медицине, ИТ для нефтехимии, нефтепереработки, машиностроения, туризме и молодежной политике.