Избирком Пермского края объявил о трехдневном голосовании в сентябре этого года

В Пермском крае пройдет Единый день голосования Фото: Павел Шатров

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение провести в 2023 году голосование в течение трех дней. Избиратели смогут отдать свой голос за кандидатов в представительные органы власти региона в один из утвержденных дней голосования - 8, 9 или 10 сентября.

«На многодневное голосование есть запрос со стороны избирателей, так как оно удобно с точки зрения выбора даты посещения избирательного участка», - пояснили «КП Пермь» в краевом избиркоме.

Все избирательные участки в Пермском крае обеспечат обязательной видеофиксацией. Бюллетени в целях сохранности после каждого из дней голосования будут перекладываться в специальные сейф-пакеты и до момента подсчета храниться в сейфах под постоянным видеонаблюдением.

Единый день голосования по всей стране состоится 10 сентября. В Пермском крае пройдут выборы в думы Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского городских округов, в том числе довыборы в Пермскую городскую думу по округу №5.

В Перми на место отказавшегося от депутатского мандата Сергея Захарова претендует Антон Мелюхин, ранее работавший начальником центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю.

Также состоятся довыборы депутата краевого Законодательного собрания по округу №17. В начале 2023 года краевой парламентарий Антон Удальев сложил с себя депутатские полномочия в в связи переходом на новую работу в правительство Москвы. Претендентом на вакантное место является призер Олимпийских игр по санному спорту, советник губернатора Пермского края Альберт Демченко. Он является уроженцем Чусового.

Старт избирательной кампании назначен на 14 июня.

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