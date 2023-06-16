В Перми созависимые люди могут посещать бесплатные встречи с психологами

Фото: Центр помощи людям с проблемами наркомании и алкоголизма

Один из главных недугов последних десятилетий - зависимость части нашего общества от алкоголя, наркотиков, игромании, химических веществ. Страдают от этого не только сами зависимые люди, но и их окружение - родственники и близкие.

Сегодня для зависимых людей существуют разнообразные виды реабилитации. А что делать тем, кто живет рядом с ними, как им себя вести в сложившихся жизненных реалиях? Конечно, можно замкнуться в себе и «плыть по течению», не предпринимая никаких усилий для помощи не только зависимым, но и самим себе. А можно начать бороться за родных и любимых людей, вместе с ними идти по пути возвращения к нормальной жизни.

В Перми созависимым людям могут помочь специалисты наркологического центра «Чистая жизнь». Их многолетний опыт работы направлен не только на лечение зависимых, но и оказание необходимой психологической поддержки их родственникам и близким. Опытные психологи разбирают созависимость как заболевание и рассказывают, как с этим жить.

В наркологическом центре «Чистая жизнь» подчеркивают, что все их услуги предоставляются с гарантией анонимности и соблюдением полной конфиденциальности: любая полученная личная информация не будет передана третьим лицам.

В целях качественной помощи родственникам и близким зависимых людей наркологический центр «Чистая жизнь» каждую среду, в 19:00 проводит бесплатные встречи с психологами. Число участников – 20-30 человек. Двери центра открыты для всех желающих.

Встречи проводятся по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 75, офис 311а. (16+)

Телефон для справок +7 (922) 647-27-15.

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