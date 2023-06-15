В Прикамье ищут 38-летнего мужчину в болоньевой ветровке

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Соликамске ведутся поиски 38-летнего Андрея Пономарева. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал 10 июня — ушел в неизвестном направлении. Волонтеры назвали его приметы. Рост 185 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные с проседью, глаза карие.

Пропавший был одет в черную болоньевую ветровку, серую толстовку с капюшоном, белую футболку, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Андрея Пономарева, просят звонить по телефонам 112, 88122411427, Евгения 89824673098

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