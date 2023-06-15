Путин вручил медаль Героя Труда РФ пермскому конструктору Александру Иноземцеву

Фото: permkrai.ru

Президент России Владимир Путин вручил медаль Героя Труда за особые заслуги перед государством и народом генеральному конструктору «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву. Он стал первым представителем Пермского края, удостоенным звания Героя труда РФ, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2022 год состоялась в Большом Кремлевском дворце. Все награды лично вручил президент Владимир Путин в День России 12 июня.

«Представитель знаменитой пермской научно-инженерной школы, видный конструктор, ученый Александр Александрович Иноземцев по праву входит в когорту известных авиастроителей. Он внес неоценимый вклад в создание турбореактивного двигателя ПД-14, который сегодня широко востребован российской гражданской авиацией», – сказал глава государства.

Свою трудовую деятельность Александр Александрович начал в 1973 году, после окончания Пермского политехнического института. Он работает в МКБ (сегодня АО «ОДК-Авиадвигатель»). С 2001 года является генеральным директором-генеральным конструктором предприятия.

Александр Иноземцев принимал участие в разработке и доводке двигателей Д-30 третьей серии, Д-30КУ, Д-30КП, Д-30КУ-154, а также руководил работами по сборке, испытанию и доводкой двигателя ПС-90А. Сейчас продолжается работа над двигателем большой тяги ПД-35.

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