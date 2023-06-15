В Пермском крае четыре выпускника школ стали мультибалльниками ЕГЭ

Фото: Министерство образования и науки Пермского края

В Пермском крае продолжается период сдачи ЕГЭ. Выпускники школ по традиции показывают заслуживающие уважения результаты. Это итог труда самих ребят и их преподавателей, заложивших все необходимые знания для успешного прохождения выпускных испытаний.

Все это подтверждают промежуточные итоги ЕГЭ этого года. В Пермском крае по результатам четырех экзаменов уже определились первые четыре мультистобалльника! Сразу несколько выпускников школ получили высший балл сразу по двум предметам. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

«Два экзамена на 200 баллов сдали выпускницы лицея №1 (Березники) Нина Шеина, Косинской школы Ирина Снигирева, Ярослава Лобанова и Анастасия Ощепкова из лицея №1 (Пермь). Нина и Ирина получили заветные 100 баллов по химии и русскому языку, а Ярослава и Анастасия на «отлично» написали литературу и русский язык», – пишет Раиса Кассина.

Это стало известно 14 июня после получения результатов ЕГЭ по русскому языку. Знания по родному языку на высший балл подтвердили сразу 58 выпускников школ. Еще более 2,6 тыс. человек стали высокобалльниками – они набрали 81 и более баллов.

В число стобалльников по русскому языку вошли ребята из Перми, Березников, Кунгура, Чайковского, Лысьвы, Соликамска, Карагая, Верещагино, Красновишерска, Куеды, Косы и пос. Сарс Октябрьского округа.

В краевом минобре привели информацию, согласно которой в Прикамье ЕГЭ 2023 года по химии, географии, литературе и русскому языку на 100 баллов сдали 76 выпускников школ. Толи еще будет впереди, когда станут известны все результаты!

Следующий этап сдачи ЕГЭ 2023 года состоится 16 и 17 июня – предстоит сдача экзамена по устной части иностранных языков. Завершит же основной период испытаний 19 и 20 июня информатика и ИКТ в компьютерной форме.

Резервные дни для сдачи всех предметов ЭГЭ в 2023 году запланированы на период с 22 июня по 1 июля.

«Пройти аттестацию в это время смогут выпускники прошлых лет, участники, пропустившие основные сроки сдачи или не завершившие написание экзаменационной работы по болезни или иной уважительной причине, а также получившие неудовлетворительный результат», - пояснили в министерстве образования и науки Пермского края.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что одна из задач регионального правительства – провести ЕГЭ на высоком организационном уровне и принять максимально возможные меры, чтобы экзамен прошел в комфортных условиях.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ в Пермском крае, можно задать по телефону горячей линии регионального министерства образования и науки: 8 (342) 217-79-31.

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