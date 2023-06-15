Экс-руководитель УФССП Пермского края обжаловал приговор

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Бывший руководитель службы судебных приставов Пермского края Игорь Кожевников, осужденный за взятки, обжаловал приговор. Информация опубликована в картотеке Пермского районного суда. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Напомним, 31 мая этого года Пермский районный суд приговорил экс-главу УФССП Прикамья Игоря Кожевникова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 15 млн рублей и в течение семи лет запрещено занимать должности на госслужбе.

Г-на Кожевникова признали виновным в 40 преступлениях, связанных с получением взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Ущерб от его незаконных действий оценен в 222 млн рублей.

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