За год в Пермском крае в ходе диспансеризации выявили более 400 случаев рака

Фото: permkrai.ru

Минздрав Пермского края подвел итоги диспансеризации и профилактических осмотров в 2022 году. Всего, по данным ведомства, диспансеризацию прошли свыше 610 тыс. взрослых жителей Прикамья, а за 4 месяца этого года – более 250 тыс. прикамцев. Из них у порядка 20 тыс. человек проведена углубленная диспансеризация после перенесенного COVID-19.

В результате, у людей, считающих себя здоровыми, выявили 196 случаев болезней органов дыхания, 621 факт сахарного диабета и 401 случай рака, а также порядка восьми тысяч сердечно-сосудистых заболеваний. За 4 месяца текущего года у жителей Прикамья обнаружили почти 4 тысячи заболеваний.

– Предупредить заболевание легче и дешевле, чем его лечить. Основываясь на этом и была разработана программа массового обследования «здоровых» людей. Чтобы вовремя выявить скрытые проблемы со здоровьем, которые рано или поздно появляются у каждого человека, и проводится диспансеризация, - подчеркнула министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Жителям Прикамья рекомендуют проходить диспансеризацию раз в год. Сделать это можно абсолютно бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. К тому же, пройдя диспансеризацию можно взять один дополнительный оплачиваемый день отпуска, а пенсионеры или предпенсионеры получат два дополнительных дня отпуска.

Если во время обследования обнаружатся какие-то отклонения или возникнет подозрение на заболевание, то пациента направят на допобследование или окажут необходимую медицинскую помощь.

аписаться на диспансеризацию можно по телефонам: 263-11-36, 122 или по телефону своей поликлиники, а также в самом медучреждении. Также доступна через приложение «К врачу» и портал «Госуслуги». При этом записаться можно не только на утренние или вечерние часы, но и вечернее время или даже на субботу, что очень удобно для работающего населения.

Кроме того, во многих поликлиниках пациентов в кабинетах медицинской профилактики принимают и без предварительной записи. А если пациент пришел на голодный желудок, то в день приема он может сдать все необходимые анализы и пройти ряд других обследований.

Для жителей отдаленных населенных пунктов Пермского края организована выездная работа медработников с использованием мобильных комплексов. В частности, флюорографов, маммографов и передвижных мобильных ФАП.

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