В школе Пермского края учительница прямо во время урока избила ребенка

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Соликамске осудили учительницу, которая во время учебного процесса нанесла побои одному из своих учеников. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Случай произошел еще в начале 2022 года в одной из местных школ. Женщина избила ребенка прямо на уроке. За это ее привлекли к административной ответственности.

Прокурор обратился в суд с иском к школе о взыскании компенсации морального вреда. Суд признал требования обоснованными и обязал школу выплатить 20 тысяч рублей.

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