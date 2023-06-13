Пермская IT-компания купила бизнес центр по улице Окулова

Фото: 2ГИС

IT-компания «Проминформ» купила шестиэтажный БЦ в центре города по улице Окулова, 27. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Общая площадь объекта составляет 5,1 тысячи квадратных метров. На момент продажи здание пустовало. Новый собственник планирует сдавать помещения в аренду для получения пассивного дохода.

Ранее в бизнес центре размещался банк «Открытие». Ему принадлежали три этажа.

Новый собственник, компания «Проминформ», занимается разработкой и внедрением информационных технологий специального назначения. Она имеет полный перечень лицензий ФСБ и ФСТЭК России, которые позволяют осуществлять деятельность в области защиты информации, в том числе той, что содержит гостайну.

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