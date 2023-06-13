В Перми по улице Куйбышева загорелся расселенный дом

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми 13 июня произошел пожар в расселенном доме по улице Куйбышева, 104. Подробнее о случившемся рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Сообщение о пожаре поступило в 10:43. К месту ЧП выехали 25 человек личного состава и 5 единиц техники. Оказалось, что огонь вспыхнул на втором этаже нежилого дома. Он охватил площадь в 30 квадратных метров. Потушить его удалось в 11:40.

Угроза распространения огня на соседние здания отсутствует. При пожаре никто не пострадал.

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