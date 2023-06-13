В Пермском крае ночь на 13 июня была экстремально холодной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье в ночь на 13 июня было очень холодно. Температура опустилась до экстремальных значений. Об этом рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Отмечается, что во многих районах сохраняется засуха, а прошедших на прошлой неделе дождей недостаточно для устранения последствий двухмесячного отсутствия осадков.

Отсутствие облачности и ветра в ночные часы, очень низкая влажность воздуха и засуха привели к очередным заморозкам. В Перми минимальная температура составила +2,4 градуса, при этом в регионе она опустилась ниже нуля. Так, в Осе было -0,5, а в Кунгуре -1,5.

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