В Перми на эспланаде и на набережной допоздна будут праздновать 300-летие города

Фото: Андрей МАТЛИН

Пермь широко празднует свое 300-летие. Подробно рассказываем о расписании всех событий в трех главных локациях.

Площадь перед Театром-Театром:

Здесь уже выступили камерный оркестр «Орфей» и хоры Перми, а также Александр Айвазов и Дмитрий Колдун.

- 16:30-17:20 — группа «Невский проспект»;

- 17:20-18:00 — Ирина Нельсон и группа «Reflex»;

- 18:10-18:50 — Ваня Дмитриенко;

- 19:00-19:50 — Денис Клявер;

- 20:00-21:00 — театрализованное представление «Реальная Пермь» об истории города с участием коллективов Перми;

- Поздравление мэра Перми Алексея Демкина;

- 21:00-22:00 — Artik&Asti;

- 22:00–23:00 — «Иванушки International».

Участок эспланады рядом с памятником «Героям фронта и тыла»:

Здесь с 14:40 зрителей радуют различные детские творческие коллективы и ансамбли. Концерт продлится до 20:30.

Пермская набережная

Здесь с утра и до 23:30 на обоих амфитеатрах — новом и малом — проходит «Фестиваль диджеев». Среди участников как Пермяки, так и приглашенные звезды: GoomGum, Rompaso, Riga и MC Жан, Матвей Эмерсон, M.Hastler, CheRocky, Filatov&Karas.

- С 22:30 и до 23:30 выступит DJ Smash. Он также представит песню, которую выпустил к юбилею родного города.

- С 23:40 до 00:00 пройдет тематическое представление «Рожденные на Каме». Оно объединит различные типы фейерверков, прожекторы, водные фонтаны, катера с пиротехникой и выступления певцов.