В 300-летний Юбилей Перми на Аллее Доблести и Славы появились новые плиты

Фото: Виталий Кокшаров.

12 июня на Аллее Доблести и Славы на пермской эспланаде торжественно открыли новые мемориальные плиты в память о тех людях, которые своими делами прославляли наш город и край.

- Это четыре памятных плиты в честь генерал-губернатора Пермского и Тобольского Евгения Кашкина, ректора Пермского университета Александра Букирева, первого избранного губернатора региона Геннадия Игумнова и выдающегося химика Давида Гальперина, - сообщили в пермской мэрии.

Также на Исторической аллее установили плиты в честь 100-летия открытия Дома работников просвещения и в честь 190-летия открытия Александровской больницы (сейчас – Пермская краевая клиническая больница). А на Аллее Труда появилась плита в честь 125-летия создания губернской бактериологической лаборатории (ныне – НПО «Биомед»).

Напомним, закладка памятных плит на городской эспланаде ведется с 2008 года. Аллея разделена на три тематические зоны: Историческая Аллея, Аллея Славы и Аллея Труда.

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