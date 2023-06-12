В Перми объявили лауреатов Строгановской премии

Открыл церемонию награждения председатель правления Пермского землячества Андрей Кузяев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

11 июня в пермском Театре-Театре объявили имена лауреатов Строгановской премии. В честь юбилея города XIX съезд Пермского землячества, во время которого традиционно вручали эту награду, прошел в Перми.

Впервые имена лауреатов Строгановской премии не были объявлены заранее, как это обычно делалось в прошлые годы. Правление Пермского землячества решило сохранить интригу, и церемония прошла практически в «оскаровском» формате.

Заранее были озвучены только тройки претендентов в каждой из шести номинаций. А уже на сцене известные пермяки раскрывали конверт и провозглашали имя победителя.

В «спортивной» номинации лауреатом стал основатель школы киокушинкай Александр Алымов, В «культурной» - первый переводчик «Властелина колец» Александр Грузберг.

Строгановскую премию в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» Правление Пермского землячества присудило начальнику штаба студенческих отрядов Алексею Блюмину,

Премию за достижения в науке и технике получил директор Института технической химии УрО РАН Владимир Стрельников. За достижения в сфере экономики - генеральный директор завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев.

В номинации «За честь и достоинство» лауреатом стала заведующая приемным отделением Пермской краевой клинической инфекционной больницы Юлия Шипкова.