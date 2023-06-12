В Прикамье осудят лихача, из-за которого водитель «Нивы» влетел в бетонное ограждение и погиб

Фото: "КП" Архив

Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Березников. Его обвиняют в нарушении ПДД и пьяной езде. В результате произошло смертельное ДТП, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Все случилось 28 сентября прошлого года. Водитель Opel Astra сел пьяным за руль. Он ехал по трассе «Кунгур — Соликамск» Березниковского городского округа со стороны Соликамска в направление Кунгура.

Ночью около 01:35 на 295-296 км автодороги лихач не справился с управлением и столкнулся с «Нивой», которая ехала впереди в попутном направлении.

После удара с иномаркой отечественная легковушка въехала в разделительную полосу, состоящую из бетонного ограждения. 35-летний водитель скончался на месте происшествия.

Теперь лихача ждет суд.

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