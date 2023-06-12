В Перми открылся первый салон китайских авто Livan

Фото: livan-motors.ru

В Перми начал работать первый автосалон китайских автомобилей марки Livan. Об этом рассказал «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на руководителя «Форвард-авто» Рустама Бахтиярова.

Автосалон разместился на Героев Хасана, 105б. Машины Livan уже в наличии, но старт продаж запланирован 15 июня.

«Форвард-авто» также стал дилером других автомобилей из Китая марки Jetour. Ранее они в Перми представлены не были. Поставка ожидается на следующей неделе. Центр Jetour откроется по тому же адресу.

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