В пермском сквере начал работать мобильный пункт набора контрактников

Фото: Александр ГЛУЗ

В сквере Александра Невского, который находится в Кировском районе Перми, начал работать мобильный пункт приема на военную службу по контракту. Об этом в своих соцсетях сообщил глава района Михаил Борисов.

Пункт будет работать четыре ржа в неделю — по вторникам и четвергам с 12:00 до 18:00, а по средам и пятницам — с 16:00 до 20:00.

В мобильном пункте можно получить информацию об условиях и местах прохождения службы. Там также принимают заявления на прохождение военной службы.

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