Пермским властям не удалось взыскать 14 млн рублей с КРПК за аренду участков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Пермского края отклонил иск пермского департамента земельных отношений (ДЗО), который хотел взыскать с АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) 14.1 млн рублей. Об этом сообщает Business Class.

Иск был подан осенью прошлого года. ДЗО хотел получить плату за аренду двух земельных участков по улице Маяковского, 54 и 57 — 8,4 млн и 5,7 млн соответственно.

В ходе разбирательств выяснилось, что в 2020 году ДЗО и КРПК заключили договоры, разрешающие временное пользование участками на условиях аренды. Тогда плата за нее составляла чуть больше 1 рубля. В 2021 году ДЗО направил арендатору уведомление о расторжении договоров аренды и участки вернулись в собственность муниципалитета.

После этого в 2022 году ДЗО сообщило КРПК о решении пересмотреть размер арендной платы. Суд отказал в этом.

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