В Прикамье школьник силой вымогал у одноклассницы деньги и угрожал расправой

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Добрянке 16-летнего школьника признали виновным в вымогательстве денег у одноклассницы с применением насилия. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

С ноября по декабрь прошлого года парень не отставал от потерпевшей. Прямо в школе он угрожал ей расправой и применял насилие. Он требовал у нее денег — более тысячи рублей.

Опасаясь преступных действий, девочка пожаловалась на одноклассника и обратилась за помощью к педагогам.

В результате парня осудили. Ему назначено наказание в виде обязательных работ.

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