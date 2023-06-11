В Перми пожарные спасли трех человек из горящего дома

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми 10 июня в доме по улице Льва Шатрова произошел пожар. Подробнее о ЧП рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 13:39. К месту пожара выехали 16 человек личного состава и 4 единицы техники. Оказалось, что загорелся мусор в подъезде на первом этаже.

До приезда пожарных из дома самостоятельно вышли пять жильцов. Еще троих вывели по лестничному маршу. Полностью потушить огонь удалось в 13:46.

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