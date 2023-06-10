Саночник Альберт Демченко идет на довыборы в Заксобрание края по округу №17

Фото: Альберт Демченко / ВКонтакте

Избирательная комиссия Пермского края объявила о назначении дополнительных выборов депутата краевого Законодательного собрания по округу №17. Довыборы пройдут в Единый день голосования 10 сентября.

Депутат по избирательному округу №17 Антон Удальев сложил с себя полномочия в краевом парламенте с 30 января 2023 года в связи переходом на новую работу в правительство Москвы.

Согласно проведенному в мае 2023 года предварительного голосования, главным претендентом на вакантное место в краевом парламенте являются призер Олимпийских игр по санному спорту, советник губернатора Пермского края Альберт Демченко. Он является уроженцем Чусового. В избирательный округ №17 входят Чусовской и Горнозаводский муниципальные округа. Старт избирательной кампании назначен на 14 июня.

В Единый день выборов 10 сентября также пройдут выборы в думы Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского городских округов, в том числе довыборы в Пермскую городскую думу по округу №5. На место отказавшегося от депутатского мандата Сергея Захарова претендует Антон Мелюхин, ранее работавший начальником центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю.

В краевом избиркоме отметили, что муниципальные кампании будут объявлены с 11 по 21 июня в соответствии с нормами законодательства.

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