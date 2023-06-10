Суд Перми рассмотрит дело обвиняемых в торговле наркотиками сотрудников полиции

Скамья подсудимых Фото: архив "КП"

Материалы уголовного дела в отношении трех сотрудников полиции из Башкирии рассматривалось в течении нескольких месяцев. Все это время в следственном отделе по Индустриальному району Перми вели расследование, готовили доказательную базу совершенного преступления.

Как удалось выяснить подробности дела, один из сотрудников полиции Стерлитамака в августе 2022 года решил воспользоваться поступившей ему информацией о возможности закупки через интернет оптовой партии наркотического средства.

После оплаты заказа ему предстояло получить крупную партию наркоты в «закладке» на территории Пермского муниципального округа. В Пермский край он отправился 21 августа на автомобиле в сопровождении двух своих коллег.

Наркодилеры забрали в тайнике оплаченную партию наркотических средств и отправились с ней в Башкирию. Их вояж прервали наркополицейские Пермского края при выезде из региона. После осмотра автомобиля они обнаружили и изъяли крупную парию наркотических средств.

Как пояснили в краевом управлении Следственного комитета, по результатам служебной проверки МВД по Республике Башкортостан сотрудников полиции уволили.

Уголовное дело в отношении двух обвиняемых в наркоторговле поступило в суд для рассмотрения по существу. В отношении третьего фигуранта уголовное дело прекращено из-за его смерти.

За совершенное преступление обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

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