В Прикамье взыскали 300 тысяч с хозяев бультерьеров, напавших на 11-летнюю девочку

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В сентябре прошлого года 11-летняя девочка гуляла со своей мамой в одной из деревень в Березниках. Вдруг из леса выбежали бультерьеры и напали на ребенка. Отогнать разъяренных псов помог незнакомец, который был неподалеку.

Девочку с сильными укусами ног экстренно увезли в больницу, где прооперировали.После выписки ребенок довольно долго восстанавливался как физически, так и психологически.

Мама пострадавшей девочки обратилась с заявлением в прокуратуру, прокуратура - в суд.

- Березниковский городской суд Пермского края взыскал с ответчиков сумму в размере 300 тысяч рублей. Прокуратура города после вступления судебного решения в законную силу проконтролирует его фактическое исполнение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

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