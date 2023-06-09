Как увеличить доход по вкладу? Советы специалистов

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Банковский вклад остается одним из самых надежных способов сохранить средства и получить дополнительный доход. Эксперты СберБанка рассказали, как можно хранить деньги в банке с максимальной для себя выгодой.

Подберите промовклад

Высокая конкуренция среди игроков финансового рынка заставляет банки регулярно предлагать клиентам новые, более привлекательные продукты. Среди них – промовклады. Обычно они действуют в течение короткого времени, не предполагают снятие и пополнение, при этом оформляются на более выгодных условиях, чем привычные клиентам предложения. Чтобы не пропустить выгодное предложение, следите за наличием промовкладов на сайте или в мобильном приложении банка.

Откройте вклад на максимальный срок

Банки заинтересованы в «длинных» деньгах, поэтому нередко предлагают клиентам повышенный процент при размещении средств на максимальный срок.

Откройте несколько вкладов

Если все свободные средства вы решите положить на один вклад и на долгий срок, нужно понимать, что при возникновении непредвиденных обстоятельств договор придётся расторгать досрочно, а это приведёт к потере процентов. Чтобы снизить риски, можно разбить сумму между несколькими инструментами. Например, открыть один вклад с максимальной ставкой, но без пополнения/снятия, а другой – с частичным снятием. Ещё вариант – открыть два одинаковых вклада с наиболее привлекательной ставкой, но на разные сроки, допустим, на 1 месяц и 3 года.

Регулярно пополняйте вклад

Если вы регулярно вносите деньги на вклад, доход вырастет быстрее: проценты будут начисляться и на первоначальную сумму, и на суммы пополнения. Даже небольшие, но регулярные переводы могут заметно увеличить доход от вклада.

Не снимайте проценты со вклада

Если ваш вклад предусматривает капитализацию, то начисленные проценты выгоднее не снимать. Каждая выплата процентов будет прибавляться к сумме вклада, таким образом, в следующий раз доходность будет рассчитываться не от первоначальной суммы, а от той, которая накопилась по итогам последней капитализации. Таким образом, оставляя доход, вы постепенно увеличиваете общий размер вклада.

Капитализация проводится через равные промежутки времени – ежемесячно, ежеквартально, ежегодно и т. д. Чем чаще капитализация, тем доходнее вклад. Оценить реальную доходность такого вклада позволяет эффективная ставка, которая, в отличие от базовой, то есть указанной в договоре, учитывает ежемесячное начисление процентов на проценты. Эффективная ставка не указывается в договоре и носит только информационный характер.

Если вклад не предусматривает капитализации, то начисленные проценты причисляются к вкладу только в конце срока или сразу переводятся на отдельный счёт. Оставив доход на вкладе, по окончании его срока вы сможете переложить уже возросшую за счёт процентов сумму на новый вклад, возможно, на более выгодных условиях.

Откройте вклад онлайн

Поощряя клиентов пользоваться дистанционными сервисами, банки снижают свои операционные расходы. В итоге выгоду получают все. Так повышенная ставка доступна тем, кто оформляет вклады в Сбербанке дистанционно.