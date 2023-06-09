В заксобрание Пермского края назначены дополнительные выборы

На минувшем заседании крайизбиркома было принято решение о дополнительных выборов депутата законодательного собрания Прикамья по одномандатному округу №17. Они пройдут в единый день голосования 10 сентября.

- Официальный старт кампании будет дан сразу же после опубликования решения 14 июня. На следующий день после опубликования начинается процедура выдвижения кандидатов, - сообщили в крайизбиркоме.

Как пояснили в выборной комссии, довыборы назначили из-за прекращения полномочий депутата.

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