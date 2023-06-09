В Перми прокуратура выявила нарушения в работе «умных» остановок

Фото: Прокуратура Пермского края

Пермская прокуратура выявила нарушения в работе и содержании «умных» остановочных павильонов. Как сообщили в надзорном ведомстве, в прошлом году на территории города установили 28 таких остановок общественного транспорта. Однако контракт на обслуживание павильонов был заключен только в марте 2023 года и лишь на часть.

Кроме того, в ходе проверки также выяснилось, что несколько «умных» остановок, расположенных на улице Ленина и шоссе Космонавтов, работали с перебоями. В частности, не работали электронные табло, отсутствовала необходимая информация и периодически были отключены на длительное время.

По итогам проверки замглавы администрации Перми внесено представление, которое удовлетворено. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Сейчас материалы проверки направлены в УФАС для дачи правовой оценки действиям ответственных лиц. Вопрос находится на контроле прокуратуры.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65