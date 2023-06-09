В Пермском крае на выходных похолодает до -1 градуса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные, 10 и 11 июня, а также в День города будет дождливо и холодно. В ночное время не исключены заморозки. Об этом рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

Так, в субботу пройдет кратковременный дождь, местами вместе с грозой. Ночью будет +6…+11 градусов, а днем +15…+20. Порывы ветра достигнут 15 м/с.

В воскресенье еще похолодает. Температура ночью +2…+7 градусов, а в низинах — до 0. Днем +11…+16. Возможен небольшой дождь. Вновь сильный ветер с порывами до 14 м/с.

В понедельник, в День города, ситуация с погодой не сильно изменится. Ночью может похолодать даже до -1, а днем воздух прогреется до +12…+17. Дождя не будет, но возможен туман.

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