В Пермском крае виновник смертельного ДТП получил год колонии-поселения

В ДТП погиб один человек, трое серьезно пострадали. Фото: https://vk.com/chpkungur

В Кунгуре вынесли приговор водителю «МАЗа», который стал виновником ДТП. Авария случилась в феврале 2023 года на трассе «Пермь-Екатеринбург» - «Жилино».

Грузовик ехал по дороге с отвалом для очистки снега, разогнавшись, он выехал на встречную полосу и врезался в «УАЗ».

Как сообщает «ЧП Кунгур», со ссылкой на помощника прокурора Самойловских, водителю, двум пассажирам внедорожника причинен тяжкий вред здоровью. Еще один пассажир погиб.

Было возбуждено уголовное дело, суд назначил виновному водителю один год лишения свободы в колонии-поселении и 2 года запрета на вождение автомобиля. Также по решению суда погибшим и пострадавшим он должен выплатить 2 млн рублей.

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